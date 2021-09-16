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Kalbimin Sesi Filmi

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Kalbimin Sesi Filmi

Kalbimin Sesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kalbimin Sesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

30 yaşında oldukça sakar bir kadın olan Maca, bir moda fenomeninin asistanı olarak çalışır. Zamanını asla duygusal bir bağ kuramadığı erkeklerle geçiren Maca, en yakın arkadaşları Jimena ve Adriana ile hayatında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini düşündüğü bir dönemde, onun özgüvenini ve erkeklere olan inancını yok eden eski aşkı Leo'nun geri dönmesi, Maca'nın yaşamını alt üst eder. Eski yaraların yeniden açılmasının ardından Maca, hayatının kontrolünü ele almak için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Juana Macías

Senaryo: Elísabet Benavent, Laura Sarmiento Pallarés

Oyuncular: María Valverde, Álex González, Carlo Costanzia, Elisabet Casanovas, Eva Ugarte, Susana Abaitua, Ignacio Montes, Miri Pérez-Cabrero, Claudia Galán, Artur Busquets, Roger Berruezo, Miguel Herrera, Davinia Subira

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Fuimos Canciones

Yapımcı Firma: Zeta Ficción

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 29.09.2021

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