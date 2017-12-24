Kalbimdeki Deniz 51. Bölüm 1. Tanıtımı

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat'ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.



"Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker."



Kalbimdeki Deniz Cumartesi 20.00'de FOX'ta!



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