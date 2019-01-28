Kalbi eşinin ölümüne bir gün dayanabildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinden bir gün sonra vefat eden kişi eşinin yanında defnedildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinden bir gün sonra vefat eden kişi eşinin yanında defnedildi.

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde yaşayan Basey Kepez isimli kadın hayatını kaybetti. Cenazeden bir gün sonra acısına dayanamayan eşi Hasan Kepez (76), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Kepez eşinin cenazesinden bir gün sonra eşinin yanına defnedildi.

Kaynak: İHA