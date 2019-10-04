04.10.2019 21:55

Kalbi duran lise öğrencisi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evinde aniden kalbi duran 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yavuz selim mahallesinde yaşlı bir ninesi ile birlikte kalan 15 yaşındaki Hasan Miraç Erat, evinde aniden rahatsızlandı. Ninesinin fark etmesi üzerine komşularının ihbar ettiği 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Miraç Erat, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. yapılan ilk kontrollerde kalbi durduğu öğrenilen lise öğrencisinin kesin ölüm sebebi belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sınıf arkadaşları şok oldu

Nurdağı Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Lise'de 9-A sınıfında eğitim ve öğretim gören Hasan Miraç'ın ölüm haberi sınıf arkadaşlarını da üzdü. Hasan Miraç'ın oturduğu sıra boş kalırken, arkadaşları derse gelmeyen Hasan Miraç'ın yerine sıraya çiçek koydu.

Bir yıl önce annesini kaybetti

Hasan Miraç'ın bir yıl önce ise hastalığı nedeniyle annesinin vefat ettiği öğrenildi. Lise öğrencisinin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardında Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Kömürler Mahallesi mezarlığında defin edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA