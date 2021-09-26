KOCAELİ (İHA) - - Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

İtfaiye eri, kalp masajı ile hayata döndürdüğü kediyi elleriyle besledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayat döndü. İtfaiye eri ise dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri ise kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek, kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.