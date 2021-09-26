Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı İtfaiye eri, kalp masajı ile hayata döndürdüğü kediyi elleriyle besledi Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayat döndü.

KOCAELİ (İHA) - - Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

İtfaiye eri, kalp masajı ile hayata döndürdüğü kediyi elleriyle besledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayat döndü. İtfaiye eri ise dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri ise kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek, kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

 Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi

Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi

 ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım
Magazin Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 09:51:54. #1.12#