Kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da kalbi duran hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Ediniline bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde kalp krizi geçirip Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki Ahmet S.'nin duran kalbi çalıştırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Ahmet S. için Samsun'dan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Ahmet S.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinden kara ambulansına nakledilen Ahmet S. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA