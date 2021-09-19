Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı

ADANA'da, nadir görülen 'Ectopia Cordis' adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu. İki saat süren operasyonun ardından 'Mucize Bebek' Hüseyin'in kalbi, göğsünün içine alındı.

Suriyeli tarım işçisi Ali El Hasan (23) ile Halime El Abdullah (20) çiftinin ikinci bebekleri Hüseyin, 3,5 ay önce, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, nadir rastlanan ve doğumsal kalp anomalisi olarak bilinen 'Ectopia Cordis' teşhisiyle kalbi dışarıda olarak dünyaya geldi. Bebek hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebek, 15 gün süren tetkiklerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu ameliyata alındı. 1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen bu anomaliyle hayata gözlerini açan Hüseyin bebeğin ameliyatına 4 ayrı uzman doktor katıldı. 2 saat süren operasyonda dışarıda olan kalp, göğsün içine alındı. 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin, okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek. Hayatta kalma şansı çok düşük olan ancak yaşam mücadelesini kazanarak taburcu olan Hüseyin'i, 'mucize' olarak nitelendiren ameliyat ekibi, bu süreci Demirören Haber Ajansı'na anlattı.