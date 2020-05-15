Kalbi delik Suriyeli çocuğun dramı Kalbi delik Suriyeli çocuğun dramı Suriye'de yaşanan iç savaşta atılan bomba sonucu 3 yıl önce babasını kaybeden ve cenazesi bile bulunamayan doğuştan kalbi delik 7 yaşındaki çocuk, 4 kardeşi ve annesiyle yaşam mücadelesi veriyor Tarık El Hacı: "Arkadaşlarımla top oynamak bisiklete binmek...

Kalbi delik Suriyeli çocuğun dramı

Suriye'de yaşanan iç savaşta atılan bomba sonucu 3 yıl önce babasını kaybeden ve cenazesi bile bulunamayan doğuştan kalbi delik 7 yaşındaki çocuk, 4 kardeşi ve annesiyle yaşam mücadelesi veriyor

Tarık El Hacı: "Arkadaşlarımla top oynamak bisiklete binmek istiyorum ama hemen yoruluyorum"

Anne Hayriye El Musa: "Kocam 3 yıl önce atılan bomba sonucu hayatını kaybetti. Ölüsünü bile bulamadık"

AADANA - Suriye'deki iç savaşta 3 yıl önce atılan bomba sonucu babasını kaybeden ve babasının cenazesi bile bulunamayan doğuştan kalbi delik 7 yaşındaki çocuk, 4 kardeşi ve annesiyle Adana'da yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaş nedeniyle birçok aile yakınlarını kaybedip ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.Zor durumda olan Suriyeli ailelerden biri de Halep'ten Türkiye'ye sığınan Hayriye El Musa ile 5 çocuğu. 2017 yılına kadar Halep'te Abdulaziz El Hacı çiftçilik yaparak savaşa rağmen ailesinin geçimini sağlarken, Beşar Esad güçlerinin attığı bomba sonucunda hayatını kaybetti. Aile, baba El Hacı paramparça olduğu için cenazesini bile bulamadı. Hayriye El Musa, kalbi doğuştan delik olan oğlu Tarık El Hacı ile birlikte 5 çocuğunu alıp Türkiye'ye sığındı. Bir süre Hatay'da pamuk toplayarak geçimini sağlayıp çocuklarına bakabilen anne, daha sonra ise Adana'ya geldi.

"Bisiklet sürmek, futbol oynamak istiyor"

5 çocukla yaşam mücadelesi veren Suriyeli annenin 7 yaşındaki oğlu doğuştan kalbi delik olduğu için gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Kalbinin yanı sıra damar tıkanıklığı rahatsızlığı bulunan Tarık El Hacı, çok istese de arkadaşlarıyla futbol oynayamayıp koşamamaya başladı. Çok istemesine rağmen bisikleti de olmayan çocuk arkadaşlarının top oynayıp bisiklete binerek eğlenmelerini sadece izleyebiliyor.

Anne El Musa, eşinin bir mezarı bile bulunmadığını, çok zor günler geçirdiklerini, oğlunun kalbinin delik olduğunu söyleyerek yardım istedi. 7 yaşındaki Tarık El Hacı ise yaşadığı sıkıntılardan dolayı gözleri dolarak, "Arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum ama çabuk yoruluyorum oynayamıyorum. Bir de bisiklet sürmek istiyorum ama bisikletim yok. En çok isteğim bu hastalıktan kurtulmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA