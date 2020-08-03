Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

İzmir'de kalp ritminde meydana gelen bozulmadan dolayı kalbine bir günde 127 kez şok uygulanan hasta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

03.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:55

İzmir'de kalp ritminde meydana gelen bozulmadan dolayı kalbine bir günde 127 kez şok uygulanan hasta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep Tekeliler, geçen hafta rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlenen genç hasta, yoğun bakım servisinde takip edilmeye başlandı.

Kalbinde meydana gelen ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi bir günde 127 kez duran hastaya şok tedavisi uygulandı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan tarafından acil ameliyat kararı verilen hasta, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan, kasıktan uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle tedavi edildi.

Kalp ritmi normale dönen Tekeliler, yoğun bakımda sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yakınlarım benim ayağa kalkacağımı mucize olarak görüyordu"

Zeynep Tekeliler, AA muhabirine, kalbinde yaşadığı ritim sorunundan dolayı çok zor günler yaşadığını, yakınları tarafından hastaneye getirildiğini bile hatırlamadığını söyledi.

Bir daha 4 yaşındaki çocuğunu görememekten çok korktuğunu belirten Tekeliler, "Yoğun bakımda geçen süre beni çok korkuttu. Bir gün içinde kalbim sürekli durdu. Doktorlar şok cihazıyla beni yaşatmaya çalıştı. Yakınlarım benim yeniden ayağa kalkabileceğimi mucize olarak görüyordu ama doktorum Emin Bey yaptığı ameliyatla beni yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Çocuğuma sarılmayı çok özledim. İnşallah taburcu olduktan sonra ona kavuşacağım. "dedi.

"Hastamızın nabzı dakikada 300'ü buluyor"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan ise ritim bozukluğunun, sık görülen kalp hastalıkları içinde yer aldığını, kimi zaman ölümcül sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

Hastalarını sağlığına kavuşturmak için zamana karşı mücadele verdiklerini dile getiren Özcan, "Hastamızın nabzı dakikada 300'ü buluyor, bu da kalbinin durmasına neden oluyordu. Ventriküler fibrilasyon adını verdiğimiz bu ritim bozukluklarında acil olarak şok tedavisi ile kalp ritmini normale döndürmekteyiz. Fakat genç yaşına rağmen Zeynep Hanım'ın ritim bozukluğu çok dirençliydi. Hastamızın kalbi bir günde 127 kere durdu. Arka arkaya uygulanan şoklar nedeniyle göğsünde yanıklar oluştu." dedi.

Riskli ameliyatın 4,5 saat sürdüğünü dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Hastamızın kasık damarlarından kateter ile girilerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisiyle yakıldı. Böylece ölümcül ritim bozukluğu sonlandı ve hastanın ritmi normale döndü. İşlem sırasında kalp biyopsisi de alarak hastamızda genç yaşta ölümcül ritim bozukluğuna neden olan nadir bir kalp hastalığının tanısını koyduk ve tedavisine başladık. Ardından hastamızın kalbine hayatını tehlikeye sokacak bir problem ortaya çıktığında şok vererek ritmi düzene sokan şok pili taktık. Bu tür kompleks operasyonları hemen her gün uygulamamıza rağmen hastamızın çok genç olması tüm ekibi duygusal olarak etkiledi."

Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Pelin Akil Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Caner Erkin Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:06:05. #1.15#
title