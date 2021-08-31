Kalbi baba acısına dayanamadı
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Kalbi baba acısına dayanamadı

Kalbi baba acısına dayanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da yaşayan ve Kdz. Ereğlili olan 20 yaşındaki Öznur Öğüt hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan ve Kdz. Ereğlili olan 20 yaşındaki Öznur Öğüt hayatını kaybetti. Genç kızın 3 ay önce babası vefat ettiğinden acısına kalbinin dayanmadığı iddia edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyü Sandalcılar Mahallesi'nden Öğüt ailesi 3 ay içinde 2'nci kez acı yaşıyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi Öğüt ailesinden 4 çocuk babası Hüseyin Öğüt (48), 27 Mayıs 2021 tarihinde korona virüsten hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Öznur Öğüt (20), 1 yıl önce kalp nakli ameliyatı oldu. Sağlık durumu bir süre stabil olan genç Öznur, evde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri eve gelerek müdahalede bulunurken, Öznur Öğüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç Öznur'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Genç kızın cenazesinin, otopsi sonrası Türkiye'ye getirileceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kalbi baba acısına dayanamadı
Kalbi baba acısına dayanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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