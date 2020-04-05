Kalbi av heyecanına yenik düştü Kalbi av heyecanına yenik düştü Bursa'da evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki Mustafa Abaydın, güme içinde ölü bulundu.

Kalbi av heyecanına yenik düştü

BURSA - Bursa'da evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki Mustafa Abaydın, güme içinde ölü bulundu.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan mahallesi göl mevkinde meydana geldi. Evden çıkma yasağının olmasına rağmen arkadaşları ile avlanmak isteyen Mustafa Abaydın (61), kendilerine ait olan gümede av hazırlığına başladı. Telefonla Abaydın'ı arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı.

Daha sonra gümenin bulunduğu göl kıyısına gelen arkadaşları kayığın kapısını açtıklarında 2 çocuk babası Mustafa Abaydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abaydın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken 6 ay öncede anjiyo olduğu öğrenildi.

Abaydın'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA