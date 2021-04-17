KALBEN Derneği'nin oyun yazma yarışmasına başvurular başladı
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KALBEN Derneği'nin oyun yazma yarışmasına başvurular başladı

KALBEN Derneği'nin oyun yazma yarışmasına başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN), 2016 yılından bu yana devlet koruması altında yaşayan çocuk grubuyla gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN), 2016 yılından bu yana devlet koruması altında yaşayan çocuk grubuyla gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı çocuk grubuyla tiyatro sanatını birleştirmek için tiyatro yazma yarışması düzenlenecek.

Yarışma ile koruyucu aile ve evlat edinme, dezavantajların avantaja dönüştürülebilmesi, farklılıkların hayata renk katması, toplum ve aile içindeki her bireyin farklılıklarıyla güzel olduğu temalarını ön plana çıkaran eserlerin çoğalması ve çocuklar için farkındalık sağlanması amaçlanmakta.

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği yarışmanın seçici kurulunda ise Ayşen İnci, Elif Erdal, Dilek Tekintaş, Fatma Burçak, Ahenk Demir ve Özgür Atkın gibi sanatçılar yer alıyor.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen 'Kalben Oyun Yazma Yarışması'nda ödül alan eserlerin KALBEN Derneği tiyatro grubu tarafından oynanması da planlanmakta.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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