Kalaycılık mesleğine bir darbede pandemiden geldi
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Kalaycılık mesleğine bir darbede pandemiden geldi

Kalaycılık mesleğine bir darbede pandemiden geldi Teknolojiye yenik düşen meslekler arasında bulunan Kalaycılık mesleğini yapan esnaf sayısı her geçen gün azalıyor.

25.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:03

Kalaycılık mesleğine bir darbede pandemiden geldi

MALATYA - Teknolojiye yenik düşen meslekler arasında bulunan Kalaycılık mesleğini yapan esnaf sayısı her geçen gün azalıyor. Korona virüs nedeniyle işleri iyice azalan esnaf, kara kara düşünüyor.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Kalaycı ustası esnafı Bayram Kuş, teknolojiye yenik düşen mesleklerinin korona virüs nedeniyle gittikçe dibe vurduğunu söyledi. Korona virüs nedeniyle bazı işyerleri ve dükkanlar kapalı olduğundan dolayı sektörlerinin etkilendiğine dikkat çeken Bayram Kuş, "Kalaycı mesleğinde çırak bulamıyoruz ve yetişmiyor. Kalaycı mesleği kir ve toz olduğu için eskiden en güzel meslek kalaycılık mesleğiydi. Eskiden Babalar çocuklarını kalaycı mesleğini öğrenmek için buraya getirirdi, mesleği öğrenmesini isterdi. Kalaycı mesleğinden son nesil biziz" ifadelerini kullandı.

Bakır kapların önemine parmak basan Kuş, "Bakır kapta pişirilen yemekler daha lezzetli ve sağlıklıdır. Bakır kapların önemini bilen az da olsa hala müşterimiz var. Özellikle yaşlı kesim müşterilerimiz bakır kapları tercih ediyorlar ve zaman zaman bakır kapları kalaylanması için tercih ediyorlar" dedi.

Bayram Kuş, fiyat konusunda da bilgi vererek, "Parçası ve büyüklüğüne göre fiyatlarımız uygun. 10 TL den başlıyor 100 TL kadar fiyatlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Kalaycı mesleği teknolojiye yenik düştü"

Kalaycı ustası esnaf Ramazan Demirhan da, teknolojiye yenik düşen Kalaycı ve Bakır Kap mesleğinin özellikle korona virüs döneminde iyice kötüye gittiğini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle bizimde işlerimiz düştü. Korona virüs salgını inşallah en yakın zamanda ülke olarak hep birlikte virüs yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirhan, "Fiyatlarımız uygun, küçük tava tencere büyüklüğüne göre 30, 40 ve 50 TL Kalay ücreti alıyoruz. Büyük kazanlar ise 200 TL ve 250 TL'ye kadar ücret alıyoruz" diye konuştu.

Kalaycılık mesleğine bir darbede pandemiden geldi

Kaynak: İHA

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