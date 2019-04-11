Kalaycı Haydar Usta Mesleğinin Geleceğinden Umutlu

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılığın Antalya'daki son temsilcilerinden 53 yaşındaki Haydar Demir, son zamanlarda bakır mutfak eşyalarına talebin artmasıyla mesleği adına umutlandığını bildirdi.

Ankara'da 42 yıl önce babasının yanında mesleğe adım atan Haydar Demir, işlerinin azalmaya başlamasıyla Antalya'da Sobacılar ve Demirciler Çarşısı'ndan bir dükkan kiralayarak 12 yıl önce işini bu kente taşıdı.

Daha çok kırsal kesimden getirilen bakır eşyalarla, restoran ve otellerin Osmanlı mutfağının eskiyen eşyalarını tamir edip, kalaylayarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakır mutfak eşyalarına olan ilginin artmasıyla umutlandığını söyledi.

Demir, bu durumun "ölmek üzere" olan kalaycılık mesleğinin uzun yıllar sürdürülmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Kalaycılık, çok meşakkatli bir iş"

Demir, zanaatkar bir aile olduklarını belirterek, mesleğini babasından öğrendiğini, babasını da dedesinin yetiştirdiğini söyledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş diğer meslekler gibi kendisinin de çırak bulamadığından şikayetçi olan Demir, üniversiteye hazırlanan oğlu Gürkan'ın zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Eskiyen bakır kapları tamir ederek, kum ve pamuk yardımıyla temizledikten sonra yüksek sıcaklıkta ısıtarak kalayladığını ifade eden Demir, "Kalaycılık, çok meşakkatli bir iş. 53 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Baba mesleğim. Ankara'dayken işlerimiz iyiydi. Samanpazarı'ndaki dükkanların yıkılmasıyla bizim de anılarımız, hayallerimiz yıkıldı. Sonra çıktık, buraya geldik. Antalya'nın son kalay ustası olarak işime devam ediyorum. Antalya'da benden başka kal işi yapan yok" dedi.

En sağlıklı yemeklerin kalaylı bakır eşyalar ve toprak çömleklerde pişirildiğine vurgu yapan Demir, teknolojik kapların ise sağlıksız olduğunu savundu.

"Bakır eşyalara bir yöneliş var"

Bakır kaplardan yemek yiyen eski insanların uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşam sürdüğünü dile getiren Demir, "İnsanlar artık anladı, neyin ne olduğunu biliyor. Bakır eşyalara bir yöneliş var. Vatandaşlar eski bakır eşyalarını kalaylatmak için bize getirmeye başladı. Kalay yaptırıp, mutfaklarında kullanmaya başlıyorlar. Ayrıca oteller ve restoranlar da mutfaklarında bakır eşyalara daha fazla yer vermeye başladı. Bu da bizim umutlarımızı artırdı." diye konuştu.

Bakır eşyalara olan ilginin kendilerini sevindirdiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Meslek ölmeyecek, umudumuz var. Yeni nesil bakır eşyalara özeniyor. Bakır fincan, cezve, tava, tencere olsun almaya başladılar. Kalay ve bakır en sağlıklısı. Bunlarda katkı yok, doğal. Eğer kalaya kurşun katılırsa o zararlı. Ben meslek hayatım boyunca bunu yapmadım, yapmam da."

Mesleğinin ölmesini istemediğini vurgulayan Demir, ömrü yettiğince vatandaşlara hizmet etmeye ve sağlık dağıtmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA