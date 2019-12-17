Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı
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Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Boynuinceli Yörükleri Derneği'nin tertip ettiği halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı.

17.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:19
Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı

Bu yıl üçüncüsü yapılan Boynuinceli Yörükleri Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yılki turnuvayı Şehitler anısına gerçekleştirdiği halı saha turnuvası 15 Pazar günü Karamanoğlu Mehmet Bey Halı Sahasında başladı. 13 takımın katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptı.

Gerçekleşen açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Savaş Kalaycı turnuvaya katılan sporcuları tek tek tebrik ederek Karaman Belediye atkısı hediye etti.

Kaynak: Bültenler
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