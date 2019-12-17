Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı

17.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:19

Bu yıl üçüncüsü yapılan Karaman Boynuinceli Yörükleri Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yılki turnuvayı Karamanlı Şehitler anısına gerçekleştirdiği halı saha turnuvası 15 Aralık Pazar günü Karamanoğlu Mehmet Bey Halı Sahasında başladı. 13 takımın katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptı.

Gerçekleşen açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Savaş Kalaycı turnuvaya katılan sporcuları tek tek tebrik ederek Karaman Belediye Spor atkısı hediye etti.

Kaynak: Bültenler