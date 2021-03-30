Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı Yakalanan şahıs: "Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim." ADANA - Adana'da müstakil bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan şahıs: "Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim."

ADANA - Adana'da müstakil bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler, "Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim." diyerek kendilerini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 54009 sokak içerisinde bulunan müstakil eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli kalaşnikof ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenlendi. Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında şüpheliler, Narlıca Mahallesi ara sokaklarında, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, kalaşnikof ve 40 adet mermi ele geçirdi.

Yakalanan her iki şüpheli gazetecilerin neden silahlı saldırı düzenlendiniz sorusuna," Biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim, başka bir yere ateş etmedim. Kalaşnikof benim değil" cevapları vererek kendilerini aklamaya çalıştı.

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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