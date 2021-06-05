Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
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Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılarADANA'da bir grup şüpheli, hafif ticari araçla önüne geldikleri dürümcüyü kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayıp, kaçtı.

Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar

ADANA'da bir grup şüpheli, hafif ticari araçla önüne geldikleri dürümcüyü kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayıp, kaçtı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari araçla kapalı olan dürümcünün öne gelen bir grup şüpheli, kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı. İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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