KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Haberler
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KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

IĞDIR'da, Kalaşnikof marka tüfeği satmak isterken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

IĞDIR'da, Kalaşnikof marka tüfeği satmak isterken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki uzun namlulu silahı satmaya çalıştığını belirledi. Ekipler, Çalpala köyü yakınlarında durdurdukları takside arama yaptı. Aramada, AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 123 mermi ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kalaşnikof, Jandarma, Güncel, Haber

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