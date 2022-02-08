KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

IĞDIR'da, Kalaşnikof marka tüfeği satmak isterken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki uzun namlulu silahı satmaya çalıştığını belirledi. Ekipler, Çalpala köyü yakınlarında durdurdukları takside arama yaptı. Aramada, AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 123 mermi ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.