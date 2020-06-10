Kalaşnikof satmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar
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Kalaşnikof satmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar

Denizli'de ellerindeki Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermi satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kalaşnikof satmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar
10.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:54

Denizli'de ellerindeki Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermi satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi. Bazı şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yapacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Bir adrese baskın düzenleyen ekipler, ellerinde bulunan ve Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermilerini satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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