Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı

Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA