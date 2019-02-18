Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı
Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA