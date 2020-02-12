Kalas hırsızları suçüstü yakalandı
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Kalas hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin'de özel bir şirkete ait iş yerinden kalas çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

12.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:34
Kalas hırsızları suçüstü yakalandı

'de özel bir şirkete ait iş yerinden kalas çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, ekiplerince yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesi Emirler Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi, özel bir şirkete ait kalasları traktöre yükledikleri sırada suçüstü yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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