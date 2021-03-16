Kalani Brown'un çabası yetmedi
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Kalani Brown'un çabası yetmedi

16.03.2021 23:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:39
Kalani Brown'un çabası yetmedi

Bellona Kayseri Basketbolun ABD'li oyuncusu Kalani Brown, Elazığ İl Özel İdare maçında 34 sayı atmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Bellona Kayseri Basketbolun ABD'li oyuncusu Kalani Brown, Elazığ İl Özel İdare maçında 34 sayı atmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda veda eden Bellona Kayseri Basketbol takımında 35 dakika 36 saniye oyunda kalan ABD'li oyuncu Kalani Brown 34 sayı üretti. Takımın en skorer ismi olan Kalani Brown son saniyede kaçırdığı sayı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kalani Brown, Elazığ İl Özel İdarespor maçında hem en skorer oyuncu hem de en çok süre alan isim oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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