Kalandar nedir? Kalandar ne için kutlanır? Kalandar ne zaman başlıyor?
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Kalandar nedir? Kalandar ne için kutlanır? Kalandar ne zaman başlıyor?

13.01.2021 21:36 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:39
Kalandar nedir? Kalandar ne için kutlanır? Kalandar ne zaman başlıyor?

Kalandar nedir? Kalandar ne zaman başlıyor? merak ediliyor. Kalandar ne için kutlanır arananlar arasında. Kalandar, Rumi Takvimi'n ilk ayı olan Kalandar ile ilgili detaylar...

Kalandar, her yıl ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece kutlanır. Kalandarın ilk günü başkasının evine gidilmez. Yeni yılın bu ilk gününde eve ilk olarak, uğurlu olduğu sınanmış kişinin gelmesi beklenir.

KALANDAR NE DEMEK?

Kalandar, Rumi Takvim'in ilk ayıdır. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder. Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ve Gümüşhane illerinde bu gecenin ayrı bir önemi vardır. Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşmaya başlarlar. Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına koyup zile bastıktan sonra ev ahalisinin poşetin içine koyacakları hediyeleri beklerler ve bu sırada da bazı maniler söylerler. Ermeni folkloruna Kağant adıyla geçen gelenek, Ermenilerden Dersim Kürtleri ve bazı Zaza aşiretlerince de "gağant" adıyla benimsenmiş olup benzer eğlence ve törenlerle kutlanmaktadır. Kalandar ayının ilk günü eve giren kişinin uğur getireceğine inanıldığından zengin ve temiz giyimli kişilerin eve girmesi beklenmektedir.

Bir mani örneği olarak;

"Kalandar gecesi devlet bacası,

Tasımı dolduran cennet hocası.,

Doldurtmayan cehennem hocası,

Üstte erkeği altta dişi."

verilebilir.

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