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Kalamış açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kalamış açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kalamış açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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