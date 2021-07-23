Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
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Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar Kimi sabaha kadar eğlendi, kimi uyudu 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresinin bir kısmını Marmaris'te geçirmek isteyen tatilciler hem otelleri hem trafiği doldurdu, konaklayacak yer bulamayan tatilciler ise plajlarda ve sahil kenarına park...

Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar

Kimi sabaha kadar eğlendi, kimi uyudu

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresinin bir kısmını Marmaris'te geçirmek isteyen tatilciler hem otelleri hem trafiği doldurdu, konaklayacak yer bulamayan tatilciler ise plajlarda ve sahil kenarına park ettikleri araçlarda sabahladı. Kimi tatilcilerin ise sabahın ilk ışıklarına kadar sahilde müzik eşliğinde oynadıkları görülürken, yaşanan duruma ise Marmarisliler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Marmaris'te tatil yapmak isteyen ancak kalacak yer bulamayan tatilciler halk plajında kalmayı tercih etti. Müzik yayınının gece 00.00'dan sonra bitmesi sonrası gençler eğlencelerine halk plajında devam etti. Bir yanda gençlerin müzikli eğlencesi sürerken, bir yanda ise kalacak yer bulamayan tatilciler ise plajda konakladı. Kumlarda ve araçların içinde uyuyan tatilcilere ise Marmarisli vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi. Gündüz zaten dolu olan sahiller geceleri de farklı aksiyonlar için kullanınca vatandaş isyan etti. Ertesi sabah manzaraları çeken vatandaşlar sosyal medya üzerinden " bu kadarına da pes " paylaşımlarında bulundu. Kamyon kasalarının üzerinde uyuyanlar, sahile kilim serip yatanlar hatta otoparklara havlu serip uyuyanlar kameralara yansıdı.

Sahillerde uyuyan vatandaşlar ise kalacak yer bulamadıkları için bu şekilde konaklamak zorunda kaldıklarını iddia ettiler.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler ise sabaha kadar hem yaya hem de araçlar ile devriye görevi yaptı.

Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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