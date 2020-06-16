Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog: "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım...
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Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog: "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım...

Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog: "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben" Sokakta gezen vatandaşların kimisi maske takmadı, kimisi sosyal mesafeye uymadı Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Pendik'te bazı vatandaşların...

16.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:36

Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog: "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben"

Sokakta gezen vatandaşların kimisi maske takmadı, kimisi sosyal mesafeye uymadı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Pendik'te bazı vatandaşların kalabalık alanlarda maske ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı görüldü. Kimisi maske takmadan gezerken kimisi de kalabalıklar içerisinde girmekten çekinmedi. Kendisine kalabalıkta neden maske takılmadığı sorusu yöneltilen bir vatandaşın, "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben. Hastanede takılır dışarıda takılmaz. Maske iyi bir şey değil ki. Adam gibi maske yapsınlar takalım" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, zaman zaman bazı vatandaşların rehavete kapılarak önlemleri aksattığı görülüyor. Pendik'te de güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların sokaklarda kalabalık oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaş kalabalık ortamda maskesini takmadı, kimisi sosyal mesafeye uymadı.

Neden maske takmadığını açıklayan bir vatandaş, "Kalabalıkta herkeste var zaten. Bende de olmaması elimde zaten takacağım. Terliyim, fazla bunalttı. Ondan elime aldım nefes alayım diye" dedi.

Başka bir kişi ise, "Terledim o yüzden iki dakika açtım. Ne yapalım insan sıkılıyor artık" dedi.

"Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben"

Kalabalıkta neden maske takmadığı sorusunu cevaplayan bir vatandaşın, "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben. Hastanede takılır dışarıda takılmaz. Maske iyi bir şey değil ki. Adam gibi maske yapsınlar takalım" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Bankta oturan bir kişi, "Sabah sat 6'dan beri yüzümde. Burada kendimi daha izole hissettim o yüzden açtım" diye konuştu.

Arkadaşıyla sokakta gezen bir kişi, "Neden maske takmıyorum, çünkü darlandım" şeklinde konuştu.

"Şu an pek zarar getireceğine inanmadığım için rahatım" diyen bir vatandaş ise, "Kalabalık toplum içerisinde girdiğimde kapalı yere girdiğimde takıyorum" dedi.

Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog: 'Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım...

Kaynak: İHA

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