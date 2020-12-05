Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
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Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı

05.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:22
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı

Denizli'de hafta sonu çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı.

Denizli'de hafta sonu çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Vatandaşlar tedbirlere büyük çoğunlukta uyması dikkatlerden kaçmadı.

Tüm yurtta geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Denizli sokakları boş kaldı. Vatandaşlar, büyük çoğunlukta tedbirlere uydu. Kentin kalabalıklarıyla ile hafızalara kazınan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri Meydanı ve İstasyon Caddesi terk edilmiş kentleri andırdı. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulamalar yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Sokağa çıkan vatandaşların birçoğu yakın noktalardaki pastane ve marketlerdeki alışverişlerinin ardından evlerinin yolunu tuttu. - DENİZLİ

Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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