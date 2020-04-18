Kalabalık şekilde asansöre binen Alman Sağlık Bakanı'na 7 suç duyurusu Almanya, Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Hesse eyalet kabinesi üyeleriyle bir hastane ziyareti sırasında kalabalık bir şekilde asansöre doluşmalarını tartışıyor. Sağlık Bakanı ve Eyalet Başbakanı, Covid-19 salgını nedeniyle yürürlükte olan minimum mesafeyi ihlal etme suçundan 5 bin euro ceza alabilir.

Almanya, Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Hesse eyalet kabinesi üyeleriyle bir hastane ziyareti sırasında kalabalık bir şekilde asansöre binmelerini tartışıyor. #FahrstuhlGate, yani Asansör Skandalı etiketiyle paylaşılan olay Hesse'deki hastanede bir gazetecinin çektiği fotoğraf ile ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com