Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
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Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı

05.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:20
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı

ÇORUM'da tüm uyarılara rağmen caddelerde kalabalık oluşturan vatandaşlar, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce belediye ekipleri çareyi şerit çekmekte buldu.

ÇORUM'da tüm uyarılara rağmen caddelerde kalabalık oluşturan vatandaşlar, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce belediye ekipleri çareyi şerit çekmekte buldu. Ancak tüm uyarılara ve önlemlere karşın banklarda oturanların olması dikkat çekti.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, kalabalıklar oluşturulmaması, sigara içilmemesi ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunurken, Hürriyet Parkı'nda ise bank ve oturma gruplarına şeritler çekildi. Ancak, çekilen şeritler de işe yaramadı. Bank ve oturma gruplarında oturanlar olduğu gözlendi. Bunun üzerine bu kişiler, zabıta ekiplerince kaldırıldı. Bazı kişiler zabıtalara tepki gösterdi. Zabıtanın uzaklaştığını görenler tekrar gelip şerit çekilen alanlara oturmayı sürdürdü.


Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı
Kalabalık parkta banklara 'şeritli önlem' de işe yaramadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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