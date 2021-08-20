Kalabalık etkinlikler ve toplu ulaşımda PCR zorunluluğu
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Kalabalık etkinlikler ve toplu ulaşımda PCR zorunluluğu

Kalabalık etkinlikler ve toplu ulaşımda PCR zorunluluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS aşısı olmamış kişilerin 6 Eylül 2021'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.

KORONAVİRÜS aşısı olmamış kişilerin 6 Eylül 2021'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Belirlenen süreler içerisinde koronavirüs geçirmemiş ve aşısız kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine de PCR zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderildi. Genelgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının Türkiye'deki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı ve bazı tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.NEGATİF PCR SONUCU ŞARTI6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler, organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi şartı bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.Valilikler ve kaymakamlıklarca kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek. SARILMA, TOKALAŞMA UYARILARI SÜRDÜRÜLECEK

Salgının yayılımını artıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu...
6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu...
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