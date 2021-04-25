Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu

Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan ve ülkenin en meşhur meydanı olan İskenderbey Meydanı'na 32 yaşındaki Arben Mema isimli şahıs aracı ile daldı. Araç trafiğine kapalı olan meydanda bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken, birçok vatandaş ise aracı durdurmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden her seferinde kurtulmayı başaran sürücüyü, 22 yaşındaki Klodian Elqeni isimli genç uçan tekme atarak durdurdu.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen sürücü, etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Terör saldırısı olduğunu düşündü

Olayın ardından kahraman ilan edilen Elqeni, olayın bir terör saldırısı olduğunu sandığını ve kendini değil, halkı düşünerek hareket ettiğini ifade etti.

Başbakan Edi Rama sosyal medya üzerinden genç kahraman Elqeni ile görüştüğünü duyurarak, Elqeni ve ona yardım eden kişi ile beraber çekildiği fotoğrafı "kahraman" etiketi ile paylaştı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

- Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu
- Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video
İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Ömer Ali Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 21:30:48. #1.14#

title