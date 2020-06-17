Kalabalığa aldırmadan perde çalanlar kamerada
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Kalabalığa aldırmadan perde çalanlar kamerada

BURSA'da, perde satan bir iş yerinde 1 ay içerisinde meydana gelen 2 hırsızlık, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kalabalığa aldırmadan perde çalanlar kamerada
17.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:23

BURSA'da, perde satan bir iş yerinde 1 ay içerisinde meydana gelen 2 hırsızlık, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Perde satışı yapan iş yeri sahibi İsmail Kaya, hava almak için dükkanın önüne çıktığında, kaldırımdaki askıya astığı perdelerinin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen Kaya, içeride bir müşteriyle ilgilendiği sırada, 2 kişi tarafından perdelerin çalındığı belirledi. Kaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek, hırsızların M.T. ve Ş.Ü. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

'BİN 200 LİRALIK PERDELERİ 100 LİRAYA SATMIŞLAR'İş yerinden daha önce de hırsızlık yapıldığını ve o zaman 17 bin lira zarar ettiğini ifade eden İsmail Kaya, hırsızların rahat tavırlarının kendisini şaşırttığını belirtti. Dışarıya çıktığında perdelerin eksik olduğunu fark ettiğini söyleyen Kaya, "Daha sonra içeriye girip, kameraları inceledim. Kameradan 2 kişinin gayet rahat bir şekilde gelip kimseye aldırış etmeden askıdan seçtikleri perdeleri çaldıklarını gördüm. Durumu polise bildirdim ve polis hırsızları yakaladı. Fakat yakalanan hırsızlar bin 200 lira değerindeki perdeleri 100 liraya sattıklarını ve parayı harcadıklarını söylemiş. Savcılığa sevk edilen hırsızlar daha sonra serbest kalmış. Bizim suçumuz ne ben anlamıyorum. Polis yakalıyor ama hırsızlar tutuklanmıyor. Koronavirüs yüzünden zor zamanlardan geçiyoruz. Bu hırsızlar etrafta insanlar olmasına rağmen nasıl bu kadar rahat davranabiliyor anlamıyorum" dedi.1 AYDA 2 HIRSIZLIKKaya, 1 ay önce de 2 çocuğun gece saatlerinde dükkana girerek, kasadaki 15 bin lirayı çaldığını söyledi. Çocukların dükkanın kapısını zorlayarak, açmaları ve kasadaki paraları alma anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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