Kakava'da Romanların Gözü Yine Tunca'da Olacak

Romanların, doğanın uyanışını bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutladığı Kakava Şenlikleri efsanelerle daha renkli hale geliyor.

Romanların Kakava'ya ait en önemli söylenceleri arasında Baba Fingo efsanesine de alıyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e girer ve tüm Romanlar 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden yer yüzüne geleceği inancını taşır.

Bu inanışa göre, Edirne'de yaşayan Romanlar da kutlamalarını Tunca Nehri kenarında sürdürüyor.

Tunca Nehri suyuyla el ve yüz yıkayıp sıhhatli olunacağına inanılması, nehir kenarındaki ağaçlardan muratların kabul olması için yeşil dal koparılması ve Baba Fingo'nun şafak vakti Tunca'dan çıkacağının beklenmesi gibi ritüeller yerine getiriliyor.

"Efsane sürdürülmeli"

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Romanlar tarafından sudan çıkacağına inanılan Baba Fingo'nun her yıl Tunca Nehri'nde beklendiğini söyledi.

Şallı, Baba Fingo'nun bir efsane olduğunu belirterek, efsanenin kültürel ve turizm açısından sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, Kakava'nın doğanın uyanışının kutlanması anlamına geldiğini anlattı.

Türkiye'de en eğlenceli Kakava şenliklerinin yapıldığı Edirne'de kutlamalar, 5 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde Roman at yarışlarıyla başlayacak.

Daha sonra Tarihi Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılması izleyecek. Romanlar, 6 Mayıs Pazar günü ise şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında buluşup efsane ve ritüellerine göre kutlamalarını gerçekleştirecek.