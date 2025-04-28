Kaiwi Kanalı nerede, hangi ülkede?

Bodrumlu açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 21 saatte geçerek Ka'iwi Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücüsü olmayı başardı. Türkoğlu, Ocean's Seven serisinin zorlu parkurlarından birini başarıyla tamamladı. Peki, Kaiwi Kanalı nerede, hangi ülkede?

KAİWİ KANALI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Kaiwi Kanalı, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii eyaletinde, O'ahu Adası ile Molokai Adası arasında yer alır. Kanal, Hawaii takımadalarının güneybatısında bulunur ve açık okyanus geçişi ile tanınır. Hawaii dilinde "Kaiwi" kelimesi "kemik" anlamına gelir; kanalın tehlikeli doğası nedeniyle bu ismi aldığı düşünülür.

Kaiwi Kanalı'nın genişliği yaklaşık 42 kilometre (yaklaşık 26 mil) kadardır. Bölgede güçlü okyanus akıntıları, yüksek dalgalar ve sert rüzgarlar hakimdir, bu da kanalı yüzme ve kano gibi açık deniz sporları için son derece zorlu bir parkur haline getirir.