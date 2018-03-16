Kaisder'den ATO Başkanı Baran'a Ödül

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), kadınlara ticaret odaları komite ve meclislerinde daha fazla yer almaları çağrısında bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a hassasiyetinden dolayı ödül verdi.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. Atalay, ATO Başkanı Baran'a ödülünü takdim ederken, "Ankara'nın yetiştirdiği ender iş adamlarından birisiniz. Sakin kişiliğiniz, mükemmel yapınızla örnek bir insansınız. Komitelerde ve Mecliste kadınlara yer verme konusuna gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı KAİSDER olarak sizi ödüle layık gördük" dedi.

KAİSDER üyelerinin de ATO meclis ve komitelerinde yer almak istediğini belirten Atalay, "Kadın istihdamına çok önem veriyoruz. ATO ile el ele çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran ise, kendisini ödüle layık gördükleri için KAİSDER yönetimine teşekkür etti. ATO Meclisinde sadece bir kadın meclis üyesi bulunduğunu söyleyen Baran, "Kadınların işi zor, biliyorum. Bu zorluklara rağmen kadınlar iş hayatına da giriyor ve başarılı çalışmalara imza atıyorlar. İş hayatında var olan kadınların temsil alanlarında da olması gerekiyor" dedi.

ATO'nun 157 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Baran, komitelerin sorunlarını bilen, aktif olarak görev yapacak kişilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Baran, ATO yönetimi olarak komitelerde yer almak isteyen kadınlara ellerinden gelen desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA