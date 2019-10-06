06.10.2019 11:51

- Kairat Baigudinov: "Olimpiyatlara 2 sporcu göndermek istiyoruz"

Bisiklet Milli Takım Antrenörü Kairat Baigudinov:

"Biraz daha çalışıp seviyemizi yukarıya çıkarmamız gerekiyor"

KAYSERİ - Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Kairat Baigudinov, olimpiyatlara 2 sporcu göndermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Edirne ve Kırklareli'de yapılacak olan uluslararası yarışmalar için hazırlıklarını Erciyes'te sürdüren Bisiklet Milli Takımı'nda hedef, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 2 sporcu gönderebilmek. İHA muhabirine çalışmalar hakkında bilgiler veren Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Kairat Baigudinov, "Erciyes'e antrenman yapmak için geldik. Erciyes'i çok iyi bildiğimizi için burada güzel bir kondisyon yakalayacağımızı düşünüyorum. 1 hafta sonra Edirne ve Kırklareli'de uluslararası yarışlar var. Burada o yarışlara hazırlanıyoruz. Tokyo Olimpiyatları son puanlarını 27 Ekim'de verecek. 27 Ekim'e kadar bu yarışlar için puan toplamamız gerekiyor. Önümüzde şu anda Belarus ve Letonya var. Bu 2 ülkeye yaklaşmaya çalışıyoruz. Planımız toplamda 180 puan toplayıp, Tokyo 2020 olimpiyatlarında 2 sporcuyu göndermek. Erciyes'ten çok memnunuz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na da Erciyes'te hazırlandık. Burayı çok iyi biliyoruz. Yükseltisi çok iyi. Oteller, yollar, her şey çok güzel. Buradan çok memnunuz. Erciyes artık uluslararası bir yer oldu. Sadece Türk sporcular değil, tüm dünyada bütün spor branşlarından sporculara buraya gelerek yüksek irtifa kampı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlara 2 sporcu göndermek istiyoruz"

Baigudinov, önceliklerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizerek, "Belarus ile aramızda sadece 2 puan kaldı. Şu an biz 33. sıradayız. Amacımız 2 puan daha yükselip Belarus'un üstüne geçtikten sonra ilk 30'a girip olimpiyatlara iki sporcuyu göndermek istiyoruz. Bisikletin çok yaygın olduğu İspanya, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler ile karşılaştırdığımızda durumumuz biraz zor. Türkiye'de biraz daha bisikletin ve sporun gelişmesi gerekiyor. Daha düşük konumda olan ülkelerle karşılaştırdığımızda güzel bir konumdayız. Türkiye'nin biraz daha çalışıp, seviyesini yukarıya çıkarması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA