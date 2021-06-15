Kainatta 200 Milyar Uzaylı Medeniyeti Olabilir"

İngiliz devlet kanalı BBC'de yaptığı bilim programlarıyla dikkat çeken Manchester Üniversitesi'nden Prof. Brian Cox, yine dünya gündemine oturdu.

İngiliz devlet kanalı BBC'de yaptığı bilim programlarıyla dikkat çeken Manchester Üniversitesi'nden Prof. Brian Cox, yine dünya gündemine oturdu.

53 yaşındaki parçacık fizikçisi, "Kainatta yalnız olamayız" dedi.

Mirror Gazetesi'ne konuşan Cox, "Ve hatta Samanyolu'ndaki tek medeniyet bile biz olmayabiliriz" dedi ve ekledi:

"Kainatta başka medeniyetler de olabilir. Tek olduğumuzu sanmam."

"Bazı hesaplamalara göre kainatta 200 milyar, bazılarına göre 2 trilyon galaksi var."

"UZAYLILARA İNANMAK İSTİYORUZ"

"Bizim Samanyolu'nda sadece bizim olduğumuzu düşünün."

"Her galakside bir tane olsa, 200 milyar medeniyet olmalı."

"ET'lerin olduğuna inanmak istiyoruz. Onların gelmesini istiyoruz. Ama gelenlerin Darth Vader olmamalarını istiyoruz."

"Bir de tabi, hayallerde uzaylıların dev uzay gemileriyle geldiklerini görüyoruz. Bize gelebildiklerine göre, teknolojileri çok ilerde olmalı. Öyleyse neden devasa gemilerle kendileri gelsinler ki? iPhone büyüklüğünde mini robotlarla keşfedebilirler."

Kaynak: Space Mag Türkiye