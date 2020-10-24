KAİDER'den Azerbaycan'a destek toplantısı
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KAİDER'den Azerbaycan'a destek toplantısı

24.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:51
KAİDER'den Azerbaycan'a destek toplantısı

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da yanında olacağız." dedi.

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da yanında olacağız." dedi.

Büyükçekmece Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği (KAİDER), Azerbaycan'a destek için toplantı düzenledi.

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım, Sinanoba'da bir kafede düzenlenen toplantıda, bu davaya Türk insanının 83 milyon olarak gönül koyduğunu ve destek verdiğini söyledi.

Meclis'te de dört siyasi partinin temsilcilerinin, hazırlanan bildiriye imza attığını belirten Ayrım, "Karabağ Azerbaycan'ındır, kadim toprağıdır, Karabağ'daki mücadele Azerbaycan'ın haklı mücadelesidir dediler. Bugün geldiğimiz noktada gönül istiyor ki Türkiye'nin her sorununda Türkiye beraber olsun tek yumruk olsun ama Allah'a şükür ki biz bugün önemli konuda bir aradayız." dedi.

Geçen hafta TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bombalanan Gence'de olduklarını anımsatan Ayrım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Azerbaycan'ın bu haklı davasında şimdiye kadar yanındaydık. Bundan sonra da yanında olacağız. Ruhumuzla, imanımızla, gücümüzle, desteğimizle Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak sokaktaki vatandaşımıza kadar herkes haykırıyor. Ülkemizin birlik beraberliği aynı şekilde Azerbaycan'a yansımış vaziyette. Buradan uluslararası camiaya seslenmek istiyorum. Onurlu şerefli haysiyetli devletler gibi olunuz, Türkiye gibi olunuz. Dimdik durunuz ki bu masumların, bu suçsuz insanların katledilmesine göz yummayalım. Birleşmiş Milletler'e sesleniyorum, siz orada ne yapıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok doğru, dünya 5'ten büyük. Eğer siz aldığınız bir kararı uygulatamayacaksanız 30 senedir orada ne işiniz var. Türkiye bu dönemde bir taraftan mazlumların yanında olurken öbür tarafta Azerbaycan'ımızın yanında dimdik duruyor. Karabağ Azerbaycan'ındır."

Ayrım, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısından sonra o bölgede yaşananları Türkiye'de anlatmak maksadıyla sivil toplum örgütlerinin yaptığı etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

KAİDER Başkanı Burçay Yıldız da Azerbaycan'a destek için hazırladıkları basın bültenini okudu.

Yıldız, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye çağırdı.

Türkiye Azerbaycan İş İnsanları Birliği Koordinatörü Aygün Aliyeva da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tesis etme çabalarında yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıda konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik'in yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, bölge bürokratları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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