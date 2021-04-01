Kai Havertz'in Parlak Chelsea Kariyeri
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Kai Havertz'in Parlak Chelsea Kariyeri

Dugout - Haberler | Spor

Alman oyuncu Kai Havertz henüz genç yaşına rağmen 100'den fazla maça çıkarak potansiyelini herkese gösterdi. Chelsea formasıyla üçüncü maçında hat-trick yaparak Ada ekibinde etkileyici bir başlangıç yapan Havertz'in hikayesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Alman oyuncu Kai Havertz henüz genç yaşına rağmen 100'den fazla maça çıkarak potansiyelini herkese gösterdi. Chelsea formasıyla üçüncü maçında hat-trick yaparak Ada ekibinde etkileyici bir başlangıç yapan Havertz'in hikayesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kai Havertz'in Parlak Chelsea Kariyeri

Kaynak: Dugout

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