Kai Havertz'in Parlak Chelsea Kariyeri

Alman oyuncu Kai Havertz henüz genç yaşına rağmen 100'den fazla maça çıkarak potansiyelini herkese gösterdi. Chelsea formasıyla üçüncü maçında hat-trick yaparak Ada ekibinde etkileyici bir başlangıç yapan Havertz'in hikayesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.