Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi
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Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi

13.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:33
Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin kaçak içki üreten kahveye düzenlediği baskında satışa hazır halde 22 litre sahte içki ile 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin kaçak içki üreten kahveye düzenlediği baskında satışa hazır halde 22 litre sahte içki ile 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 'Türkiye Geneli Kaçak Alkol Denetimi' kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmalarında bir kahvede kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bölgede fiziki ve teknik takip başlattı. Hazırlakların tamamlanmasının ardından kahveye yapılan baskında 12 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi, içki imalatında kullanılan 18 adet anason esansı ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi
Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi
Kahveye yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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