Kahveye Açılan Ateşte Yaralandı, 5 Gün Sonra Öldü
SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde kahveye ateş açılması sonucu yaralanan 55 yaşındaki Recep Aldemir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde kahveye ateş açılması sonucu yaralanan 55 yaşındaki Recep Aldemir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Olay, geçen pazar günü, Karapürçek'te meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 ailenin kavgasında kahveye ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Recep Aldemir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Rçeksakarya