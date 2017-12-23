Kahveye Açılan Ateşte Yaralandı, 5 Gün Sonra Öldü

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde kahveye ateş açılması sonucu yaralanan 55 yaşındaki Recep Aldemir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.



Olay, geçen pazar günü, Karapürçek'te meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 ailenin kavgasında kahveye ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Recep Aldemir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Rçeksakarya