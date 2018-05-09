Uyuşturucu Maddeyi Kahvesine Atan Gencin Hayatı Son Buldu

İstanbul'da lüks bir sitede 3 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin daha önce hiç bilmediği bir maddeyi kahvesine atıp denediği ortaya çıktı.

3 ARKADAŞ HİÇ BİLMEDİKLERİ MADDEYİ KAHVESİNE ATTI

Sarıyer Zekeriyaköy'de 3 arkadaş İ.K.'nın sürpriz olarak getirdiği uyuşturucu maddeyi kahvelerinin içine atarak kullandı.

FENALAŞAN GENÇ, HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Saat 04.00 sıralarında İ.K., fenalaştı. Arkadaşları İ.K.'yı hastaneye götürdü ancak İ.K. ölmüştü. Olayın ardından İ.K'nın kullandığı uyuşturucunun tespiti için kahve artıkları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

MADDE, LABORATUVARDA İNCELENECEK

İ.K.'nın arkadaşları, maddeyi daha önce kullanmadıklarını, İ.K.'nın ise maddenin hepsini kullanarak fenalaştığını söyledi. (Kaynak: Sabah)