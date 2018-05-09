Uyuşturucu Maddeyi Kahvesine Atan Gencin Hayatı Son Buldu
İstanbul Sarıyer'de bir üniversite öğrencisi, daha önce hiç bilmediği bir maddeyi kahvesine atarak içti. Sabaha karşı fenalaşan genç, hayatını kaybetti.
İstanbul'da lüks bir sitede 3 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin daha önce hiç bilmediği bir maddeyi kahvesine atıp denediği ortaya çıktı.
3 ARKADAŞ HİÇ BİLMEDİKLERİ MADDEYİ KAHVESİNE ATTI
Sarıyer Zekeriyaköy'de 3 arkadaş İ.K.'nın sürpriz olarak getirdiği uyuşturucu maddeyi kahvelerinin içine atarak kullandı.
FENALAŞAN GENÇ, HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Saat 04.00 sıralarında İ.K., fenalaştı. Arkadaşları İ.K.'yı hastaneye götürdü ancak İ.K. ölmüştü. Olayın ardından İ.K'nın kullandığı uyuşturucunun tespiti için kahve artıkları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
MADDE, LABORATUVARDA İNCELENECEK
İ.K.'nın arkadaşları, maddeyi daha önce kullanmadıklarını, İ.K.'nın ise maddenin hepsini kullanarak fenalaştığını söyledi. (Kaynak: Sabah)
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SAÇMA HİÇ BİLMEDİĞİ MADDE DE NE DEMEK BİLEREK İÇİLDİĞİ AŞIKARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bide üniversite okuyormuş uyuşturucunun günah ve saglıga zararlı oldugunu bilmeyecek kadar cahilmi bu insanlar üniversiteler ne ögretirCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Biraz kafa yapsın diye pisliğe gömülmekmi.?? Adam gibi yaşayıp adam gibi ölmek mi. ? İçmeyin içirmeyin içenleri dışlayın...Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Olan gene anne babaya oluyor oğluyla beraber onlarda yanıyor allah rahmet eylesin geride kalanlara sabır eylesin .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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sebep ne olursa olsun ne oluyorsa anne babaya oluyor.Onların dünyaları yıkılıyor.Bu zıkkıma da sebep olanları lanetliyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır