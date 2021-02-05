Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
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Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor

05.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:18
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor

GASTRONOMİ alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, yemekleri kadar ünlü menengiç kahvesi tescillendi.

GASTRONOMİ alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, yemekleri kadar ünlü menengiç kahvesi tescillendi. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen tescilli lezzet, ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor.

Osmanlı sultanlarından 4'üncü Murat'ın bir sefer dönüşü uğradığı Gaziantep'te dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Gaziantep adına tescillendi. Kentte yaşayanların ve gelen turistlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan menengiç kahvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine tescillendi.

Menengiç Kahvesi, farklı aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla favori içecekler arasında yer alıyor. Dağlık alanlarda ekimi yapılmaksızın doğal olarak yetişen menengiç, ağaçlardan elde ediliyor. Tadı Antep fıstığını andıran ve sonbaharda ağaçlardan toplanan menengiç taneleri önce kurutuluyor, ardından kavrularak öğütülüyor. Yoğun aroması nedeniyle sütle hazırlanan menengiç kahvesi, Türk kahvesi gibi suyla da pişirilebiliyor. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen tescilli lezzet, ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor.'FAYDALARINI SAYMAKLA BİTİREMEYİZ'Menengiç kahvesinin kış günlerinin vazgeçilmezi ve şifa deposu olduğunu ifade eden kentteki işletmecilerden Selim Bağcı, kahvenin tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.Kahvenin özellikle kente gelen turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını dile getiren Bağcı, bu kahvenin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Menengiç yabani fıstıktır. Fıstığın aşılanmamış halidir. Tamamen doğaldır ve içinde kafein bulunmaz. Menengiç kahvesini yarım yağlı süt ile yapıyoruz. Yağlı bir kahve olduğu için içine kattığımız süt onu hafifleştiriyor. Bir kişi için bir tatlı kaşığı menengiç, bir fincan yarım yağlı sütü gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kahvemizin 1635 yılından bu yana 400 yıllık bir tarihi var. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Ticaret Odası Başkanımız Tuncay Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Gaziantep'in değerlerini ortaya çıkartıyorlar. Menengiç kahvesi de coğrafi tescilde 37'nci sırada. Şehrimiz adına tescillendi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda pandemi süreci dolayısıyla misafirlerimize hizmet edemiyoruz. Umudumuz en yakın sürede işletmelerin açılıp gelen misafirlerimize kahvelerimizi ikram etmemizdir. Menengiç kahvesine içinde kafein olmamasından dolayı insanların talebi yoğun. Damak tadı çok farklı bir kahve. Doğal özellikleri de çok fazla olduğu için insanlar sıklıkla tüketiyor. Şimdi toz menengiç kahvesi de çıkartıldı. Menengiç kahvesi bağışıklık sistemi için, ses telleri için, öksürük gidermek için ve yaşlanmayı önlemek için bire bir."


Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet ATMACA

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