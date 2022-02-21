Kahvenin tadı KDV indirimi sonrasında geldi

ESKİŞEHİR (İHA) - ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de KDV indirimi sonrası kahve fiyatlarında 20 liraya kadar indirim yapılırken, yapılan fiyat değişikliğin satışlara kısa sürede yansıması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği duyurulmuştu. İndirim sonrası yeni fiyatlar etiketlere yansımaya başladı. Taze çekilmiş Türk kahvesinde 20 liraya kadar indirim yapıldı. 500 gramlık kahvede 10 lira, 1 kiloluk kahvede ise 20 liralık indirim yapıldı.

Eskişehir'de kahve satışı yapan Murat Güler indirim yaptığı için mutlu olduğunu söylerken, değişikliğin fiyatlar olumlu yansıyacağını belirtti. Güler, "KDV indirimini olumlu karşıladık. İndirim sonrası 1 kilogram kahvede 20 liralık bir indirim söz konusu. Bunun satışlara da yansıyacağını umuyoruz. Önümüzdeki günlerde kahve bol olursa daha da indirim yapılır diye düşünüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR