Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?

Türkiye'de 1 kilogram Arabica çekirdek kahvenin ortalama fiyatı 150 TL'yi bulurken, New York borsasında yaklaşık 2,28 dolardan (13 TL) işlem görüyor. Avrupa pazarında da kahvenin fiyatı borsa fiyatından yaklaşık 6 kat daha fazla.

Peki kahvenin piyasa değeri ile perakende fiyatı arasında neden bu kadar büyük bir fark var? Euronews.com'da Görüntüle