Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor

15.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:08
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor

Bursa'da bir girişimci kahveli baklava üretti, siparişlere yetişemiyor.

Bursa'da bir girişimci kahveli baklava üretti, siparişlere yetişemiyor.

Uzun yıllar baklava imalatıyla uğraşan İmdat Tekin, hayalini kurduğu kahveli baklavayı uzun denemeler sonunda üretmeyi başardı. 6 aylık çalışma sonunda yapmayı başardığı baklavanın içinde kahveyle birlikte 13 çeşit ürün bulunuyor. Tekin, kahveli baklavayı tattırdığı 200 kişinin hepsinin beğenmesi üzerine üretime geçti. Çok beğenilen kahveli baklavaya sipariş yağıyor.

Kahveli baklavayı tadanların çok sevdiğini ifade eden İmdat Tekin, "Bu işi planladıktan sonra 6 ay üzerinde çalıştık. Kahveli baklavayı yapmak için çok deneme yaptık. Çoğunda başarılı olamadık. Uzun uğraşlar sonunda istediğimiz tadı elde ettik. Bu yaptığımız kahveli baklavayı 200 kişiye tattırdık. Tatlımız beğenilince üretime başladık. Yoğun bir talep var. Kahveli baklavanın da kahve gibi 40 yıl hatırı olsun istedik. Bu baklavanın içinde kuru meyveden oluşan 13 çeşit ürün var. Bu baklava hem kahveli, hem şifalı. Kilosunu 80 liradan satıyoruz" dedi. - BURSA

Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor
Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Nükhet Duru Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:09:45. #1.16#
title