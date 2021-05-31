Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir?
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Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir?

Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir?
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Yeni normalleşmeye yönelik alınan kararlar merak ediliyor. Bugün yapılan kabına toplantısı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşletme sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri kahvehanelerin durumu oldu. Peki, Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni normalleşmeye yönelik alınan kararlar merak ediliyor. Bugün yapılan kabına toplantısı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşletme sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri kahvehanelerin durumu oldu. Peki, Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHVELERDE OYUN YASAK MI?

Yeni normalleşmeye yönelik alınan kararlarda kahveler açık olacak fakat kahvelerin oyun oynanıp oynanmayacağı

hakkındaki detaylı bilgi İçişlerinin yayımlayacağı genelgede belli olacak.

Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELERDİR?

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-Üniversiteler 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

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