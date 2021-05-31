Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir?

Yeni normalleşmeye yönelik alınan kararlar merak ediliyor. Bugün yapılan kabına toplantısı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşletme sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri kahvehanelerin durumu oldu. Peki, Kahvelerde oyun yasak mı? Yeni normalleşme kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.