Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
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Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu

Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de kahveler, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile oyun yasağının kaldırılmasıyla ilk günden kalabalıklaştı.

ESKİŞEHİR'de kahveler, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile oyun yasağının kaldırılmasıyla ilk günden kalabalıklaştı. Masaları dolduranlar, kağıt oyunu ve okey oynadı. 

Koronavirüs vakalarının düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, 1 Temmuz itibarıyla kahvelerde oyun yasağı kaldırıldı. Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde kahvelerin yolunu tutanlar, masalara oturup, oyun oynamaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte Eskişehir'e gezmeye gelen Tufan Yılmazer, "Sabah sabah gelip keyfini çıkaralım, istedik. Çok uzun süre oldu. Özlemişiz. Arkadaşlarla çayımızı içtik, hemen oyunumuza başladık. Kapanana kadar buradayız gibi gözüküyor" diye konuştu. 

'ORALET İÇİP OYNAMAK MÜKEMMEL'Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Emre Taş da "Mekanların açılması çok iyi oldu. Evde kaçak oynamaktansa burada oralet içerek, arkadaşlarla oynamak çok mükemmel oluyor. Tadı bambaşka. Eskişehir'e daha sabah geldik. Adımımızı attığımız ilk yer otelden sonra burası oldu. Bunun tadını hiçbir yerde alamam" dedi.'MİLLETİMİZ ÖZLEMİŞ'Kahve işletmecisi Musa Bostancı ise bu kararın uzun süredir beklendiğini belirterek, "Tekrar oyunlar başladı. Halkımız da zaten bunu bekliyordu. Çok şükür açıldı, yasaklar kalktı. Daha ilk gün. Bir şey demek için erken. Milletimiz özlemiş. Devletimize teşekkür ederiz. Aşımızı da olduk. Allah'ın izniyle her şey zamanla düzelir. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Bir daha kapanmayız. Yasaklar tekrar gelmez" diye konuştu.

Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

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