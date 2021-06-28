Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?

Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, merakla beklenen kahvehanelerle ilgili detaylara da yer verildi. Peki, Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre bazı mekanların 1 Temmuz'dan itibaren çalışmasına başlanması karar verildi. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalkacak mı? Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Detaylar haberimizde...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların -oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecek.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:09:43. #1.15#

title