Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, merakla beklenen kahvehanelerle ilgili detaylara da yer verildi. Peki, Kahvelerde, Kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan itibaren kahvehanelerde oyun oynanacak mı?

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre bazı mekanların 1 Temmuz'dan itibaren çalışmasına başlanması karar verildi. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalkacak mı? Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Detaylar haberimizde...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların -oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecek.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.