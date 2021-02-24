Kahveler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler'in açılması ile ilgili flaş karar

Kahveler ne zaman açılacak merak ediliyor. Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli son dakika kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile kahvehaneler yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak? 1 Mart kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvehaneler'in açılması kararı!

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kahveler oldu. Genelgeye göre kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kahvehaneler ne zaman açılacak? 2021 Kahvehaneler ne zaman açılıyor? 1 Mart'ta kahvehaneler açılacak mı?Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı? Kahveler ne zaman açılacak?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Şubat akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin kritik açıklamaları şöyle:

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane sahibi ve çalışan esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan Kahvehaneler, kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.

- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

- Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

- Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.